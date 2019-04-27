Политика
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»РБК 05:29
Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с качеством нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сам глава государства рассказал журналистам по итогам визита в Китай.
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Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Культура
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»
Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Футбол
Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Футбол
Чемпионат Италии. «Интер» встречается с «Ювентусом»
Обновлено в 05:34
Футбол
Сарри: «Челси» проводит хороший сезон
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено в 00:37
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Футбол
Романов возглавит молодежку «Спартака»
40-летний Вадим Романов станет новым главным тренером молодежной команды «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:07
Общество
Парк на Ватном острове: для девелоперов, для туристов или для горожан?
Не меньше, чем качество будущей архитектуры парка, тревожит ее наполнение.
Обновлено в 06:39
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Политика
Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса
Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33