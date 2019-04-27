Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»РБК 05:29

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с качеством нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сам глава государства рассказал журналистам по итогам визита в Китай.

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

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