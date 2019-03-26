Политика

Путин обсудил с Лукашенко дальнейшую интеграцию России и БелоруссииИА Новороссия вчера в 15:34

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.
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«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 13:56

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Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Газета.Ruвчера в 16:38

Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии

Парламентская газета25 марта в 02:52

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

RT на русскомвчера в 13:56

Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

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Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве

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Лукашенко и Путин обсудили предстоящие контакты в Нур-Султане и Пекине

ТАССвчера в 14:40

Путин обсудил с Лукашенко интеграционные процессы

Российская газетавчера в 13:59

Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине

КП - Беларусьвчера в 14:54
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Политика

В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо

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В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
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Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
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Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
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На западе Стокгольма прогремел взрыв

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Кино

Фото: Marvel выпустила 32 постера к премьере фильма «Мстители: Финал»

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Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

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Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе

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Правительство Башкирии вернуло себе скандально известный роддом

Обновлено в 00:24
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

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Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.
Обновлено в 02:31
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Балакове полуторогодовалая девочка утонула в ванне

Мать раздела ее и посадила в ванну, а сама понесла младшую в комнату. Когда она вернулась, то обнаружила дочь погруженной в воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы

Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Единоборства

Владимир Минеев: «Все понимают, что кроме болтовни за Конором ничего не последует»

Все же понимают, что за этим человеком, вероятнее всего, кроме болтовни, ничего не последует.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей

Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
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Для мужчин разработали таблетку-контрацептив

Обновлено вчера в 14:30
Космос

Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей

Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено 25 марта в 04:29
Армия и оружие

Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman

Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО

Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

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