Политика
Путин обсудил с Лукашенко дальнейшую интеграцию России и БелоруссииИА Новороссия вчера в 15:34
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газета25 марта в 02:52
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Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине
КП - Беларусьвчера в 14:54
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Наука
Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
В Индии началось серийное производство ракет «Брамос»
Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.
Обновлено в 02:31
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Балакове полуторогодовалая девочка утонула в ванне
Мать раздела ее и посадила в ванну, а сама понесла младшую в комнату. Когда она вернулась, то обнаружила дочь погруженной в воду.
Обновлено в 02:49
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Единоборства
Владимир Минеев: «Все понимают, что кроме болтовни за Конором ничего не последует»
Все же понимают, что за этим человеком, вероятнее всего, кроме болтовни, ничего не последует.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Наука
Для мужчин разработали таблетку-контрацептив
Обновлено вчера в 14:30
Космос
Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей
Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено 25 марта в 04:29
Армия и оружие
Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman
Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35