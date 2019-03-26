Путин обсудил с Лукашенко дальнейшую интеграцию России и БелоруссииИА Новороссия вчера в 15:34

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

Путин обсудил с Лукашенко дальнейшую интеграцию России и Белоруссии

Наука Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Армия и оружие В Индии началось серийное производство ракет «Брамос» Перевооружение индийских ВВС на новые ракеты, по оценке собеседника агентства, займет несколько лет.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия В Балакове полуторогодовалая девочка утонула в ванне Мать раздела ее и посадила в ванну, а сама понесла младшую в комнату. Когда она вернулась, то обнаружила дочь погруженной в воду.

Происшествия 27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

Политика Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Армия и оружие Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войну Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Космос Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.

Армия и оружие Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.