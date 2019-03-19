Экономика
Путин обсудил с Чубайсом будущее газомоторного топливаРоссийская газета вчера в 14:58
Речь идет в том числе о создании сети заправок. Об этом президенту на встрече рассказал глава госкорпорации Анатолий Чубайс. Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на то, что сперва нужно осуществить большие вложения.
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Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Экономика
В феврале у россиян стало больше «свободных денег»
В феврале 2019 года «свободные деньги» россиян — разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги — увеличились на 5,5% (до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январем), передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:31
Экономика
Банк Испании просчитал последствия «жесткого» Brexit для экономики
Центральный Банк Испании обнародовал доклад, в котором приведена оценка последствий для экономики страны в случает реализации сценария жесткого выхода Великобритании из состава Европейского союза.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Политика
Принят законопроект, позволяющий спасателям более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 20 марта, приняла в первом чтении поправки, направленные на совершенствование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обновлено в 06:04
Общество
Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин призвал повысить доходы крымчан
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
На Крестовском построят станцию водных видов спорта
В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.
Обновлено в 05:19
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Наука
Ученые придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
Ученые из Соединенных Штатов Америки создали способ манипулирования физическими объектами при помощи света, основанный на специфических наномасштабных паттернах, которые создаются на поверхности объектов.
Обновлено в 03:16
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта
Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Авто
«Фуяо Стекло Рус» в 2019 году инвестирует 300 млн рублей в новые линии и проекты автоматизации
Компания «Фуяо Стекло Рус» планирует инвестировать 300 млн рублей в новую производственную линию и проекты автоматизации производства.
Обновлено в 05:56
Политика
Токаев вступает в должность президента Казахстана
В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин
В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30