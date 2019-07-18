Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию с СВПДNews.ru 09:07
Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после выхода из него США.
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«Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Всеобъемлющего плана», - следует из сообщения пресс-службы Кремля.ТК Звезда09:06
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Наука
Маршалловы острова все еще фонят сильнее Чернобыля
После тестирования на америций-241, исследователи обнаружили, что на некоторых островах уровень изотопа был намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году.
Обновлено в 14:17
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Здоровье
Более 20% приморских клещей переносят опасные заболевания
По мнению скандинавских специалистов, кроме энцефалита и боррелиоза, клещ может заразить бабезиозом, сообщает «Приморская газета».
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»
Обновлено в 03:12
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Комитет сената утвердил кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона
Комитет по вооруженным силам сената США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета Джеймса Инхофа.
Обновлено в 13:42
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу»
Обновлено в 01:25
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
СБ ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе
Совет Безопасности ООН провел в четверг закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Футбол
«ПСЖ» отказался отдавать Неймара в «Барселону» в обмен на двух игроков
В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. В активе футболиста 23 забитых мяча.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу дочери
Как сообщил таблоид TMZ со ссылкой на близкие к паре источники, Шейк и Купер пришли к соглашению о совместной опеке над дочерью.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15