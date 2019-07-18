с чего всё началось

Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после выхода из него США.

Путин и Макрон обсудили ситуацию с СВПД

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