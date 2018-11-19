Политика

Путин: выход США из ДРСМД не останется без ответа
Газета.Ru
15:16

Россия предпримет ответные шаги после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но диалог по этому вопросу предпочтительнее, заявил президент России Владимир Путин в ходе начала серии совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства, развития Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
Газета.Ru15:16
Владимир Путин
Когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры. Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны.
— Владимир ПутинГазета.Ru 15:16

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