Путин обратился к миру с призывом об односторонних санкцияхВзгляд.ру вчера в 23:55

Международное сообщество должно найти эффективный ответ на проявления протекционизма, к которым относятся и односторонние санкции, заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

Путин обратился к миру с призывом об односторонних санкциях

Политика Медведев отменил санкции против четырех украинцев Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Футбол «Спартак» объявил об уходе Наиля Измайлова и Сергея Родионова Совет директоров «Спартака» принял отставки вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.

Происшествия Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Политика Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Политика Под Крымским мостом прекращено движение судов По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.

Политика Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".

Политика В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».

Происшествия ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Здоровье Медведев поручил награждать врачей за выявление онкозаболеваний Поручение о выдаче премий медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации поступило от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Энергетика Росстат сообщил о снижении цен производителей на бензин в марте Цены производителей на бензин в марте снизились на 4% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Росстата.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

Происшествия Глава отдела ФСБ Черкалин арестован по делу о взятках Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Шоу-бизнес Фриком Солнцевым занялся психоаналитик Плакаться в жилетку друзьям Гоген Солнцев не любит и не хочет. Вместо этого шоумен прибегает к помощи психоаналитика.