Политика

Путин обратился к миру с призывом об односторонних санкцияхВзгляд.ру вчера в 23:55

Международное сообщество должно найти эффективный ответ на проявления протекционизма, к которым относятся и односторонние санкции, заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
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Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

РБКвчера в 23:44

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Китайской стеной: Владимир Путин призвал объединиться против санкций

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Путин: международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма

ТАССвчера в 23:24

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

RT на русскомвчера в 23:21

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

РИА Новостивчера в 23:11
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика

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В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
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Политика

В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти

В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
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Вторая практика Гран-при Азербайджана начнется вовремя

Вторая практика Гран-при Азербайджана начнется в запланированное время.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное возвращение Александра Попова в команду, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

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