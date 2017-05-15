Политика
Путин обратился к миру с призывом об односторонних санкцияхВзгляд.ру вчера в 23:55
Международное сообщество должно найти эффективный ответ на проявления протекционизма, к которым относятся и односторонние санкции, заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» в Пекине.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Наиля Измайлова и Сергея Родионова
Совет директоров «Спартака» принял отставки вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Политика
Сальвини: предпочел бы, чтобы в ЕС вошла Россия, а не Турция
В Евросоюзе в течение десятилетий тратят миллиарды евро на то, чтобы убедить Турцию вступить в ЕС, но «между Турцией и ЕС нет ничего общего», было бы предпочтительнее говорить в таком контексте о России, отметил Сальвини.
Обновлено в 09:49
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:07
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Автоспорт
Вторая практика Гран-при Азербайджана начнется вовремя
Вторая практика Гран-при Азербайджана начнется в запланированное время.
Обновлено в 08:37
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Здоровье
Медведев поручил награждать врачей за выявление онкозаболеваний
Поручение о выдаче премий медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации поступило от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Обновлено в 01:39
Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен производителей на бензин в марте
Цены производителей на бензин в марте снизились на 4% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Глава отдела ФСБ Черкалин арестован по делу о взятках
Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 05:48
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Умерла 37-летняя звезда сериала «Мост» Стефани Шерк
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
Плакаться в жилетку друзьям Гоген Солнцев не любит и не хочет. Вместо этого шоумен прибегает к помощи психоаналитика.
Обновлено в 07:48
Хоккей
Максим Сушинский: «Знаю, что Попов снова договорился с ЦСКА»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное возвращение Александра Попова в команду, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.
Обновлено в 09:47
Политика
В «Бессмертном полку» пояснили, можно ли прийти с портретом Сталина
Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.
Обновлено в 10:29
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54