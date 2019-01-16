Экономика
Путин обратил внимание Силуанова и Набиуллиной на инфляциюРИА Новости 07:31
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание главы минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции: по его словам, ничего неожиданного там не происходит, но есть вопросы, на которые стоит посмотреть.
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Есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели - нам надо за ними следить.
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