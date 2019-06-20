Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Путин впервые высказался о риске закредитованности населения

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Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населения

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МИР 2405:38

Экономист призвал ЦБ обратить внимание на кредитование россиян

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К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
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Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
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