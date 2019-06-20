Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58

Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.
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Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования «пузырей»

Интерфакс - Россия05:53

Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания «кредитного пузыря»

Российская газета06:28

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Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

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РБК05:46

Путин обратил внимание ЦБ на риски при кредитовании населения

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