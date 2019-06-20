Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58
Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:27, Вашингтон
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
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Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
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На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
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Обновлено в 10:57
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Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
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Общество
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Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
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Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
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Правительство планирует запретить травмировать животных в цирках
Дрессировщикам планируют запретить во время тренировок использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животного, а также заставлять их превышать естественные способности или силу, при этом максимальная продолжительность дрессировки животного в сутки не должна превышать пяти часов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 20:44
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено в 22:20
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
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Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Музыка
Музыкант Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»
Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал о творчестве и раскрыл небольшой секрет коллектива, а именно, откуда взялось название "Чайф".
Обновлено в 21:29
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
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Общество
Думаете, что много работаете? Вы просто врете, даже самому себе. Судите сами
Исследование Бюро трудовой статистики (BLS) говорит, что почти все люди, утверждающие, что работают более 60 часов в неделю, говорят неправду, пишет Іптеllідепсеr.
Обновлено в 02:57
Общество
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе "прямой линии".
Обновлено в 22:15
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54