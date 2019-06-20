Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58
Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Вашингтон
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
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Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
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Общество
В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
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Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
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Обновлено в 08:37
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
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Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест
Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 14:42
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Политика
Невзоров: Мечтатель Путин явно скис
Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.
Обновлено в 13:19
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Финансы
ФРС США второй раз в этом году помогла России
Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
Обновлено в 07:21
Общество
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Политика
Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном
Отношения между США и Ираном обострились после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по ядерной программе.
Обновлено в 09:44
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Раньше "АльфаСтрахование" предоставила рейтинг самых угоняемых авто в России за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии
Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
Обновлено в 12:06
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27