Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58

Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.
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Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания «кредитного пузыря»

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Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населения

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Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования «пузырей»

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Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения

РБК05:46

Путин обратил внимание ЦБ на риски при кредитовании населения

МИР 2405:38

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Интерфакс05:58
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Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
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ФРС США второй раз в этом году помогла России

Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин.
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Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном

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Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

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В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

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