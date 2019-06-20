Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58

Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Политика На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Общество Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.

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Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Происшествия Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

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Политика Невзоров: Мечтатель Путин явно скис Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.

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