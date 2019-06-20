Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru вчера в 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Что будет, если запретить в России кредиты

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
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В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

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Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
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Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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К дому Алибасова приехала полиция

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"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
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Трамп предупредил Иран об ударе

По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
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Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
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Сегодня на трассе Поль-Рикар рассматривается запрос Ferrari на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, оштрафовавших Себастьяна Феттеля.
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