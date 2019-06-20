Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58
Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поссорилась с мужем
Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Политика
Российского депутата облили водой в парламенте Грузии
Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 07:08
Авто
Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн
Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:15
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Общество
Снежная река сошла с гор в Австрии
В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.
Обновлено в 07:23
Политика
Джонсон и Хант попали в финал борьбы за пост британского премьера
Бывший глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост британского премьера.
Обновлено в 13:25
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Накануне прямой линии. СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 09:04
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено в 10:11
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57