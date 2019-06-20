Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населенияИнтерфакс 05:58

Президент Владимир Путин обратил внимание Банка России на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике. Он заявил об этом на "прямой линии" 20 июня.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Политика Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Происшествия У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Шоу-бизнес Ксения Бородина поссорилась с мужем Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.

Политика Российского депутата облили водой в парламенте Грузии Депутат Госдумы России, президент открывшейся в четверг в Тбилиси Межпарламентской ассамблем православия Сергей Гаврилов заявил о прекращении сессии, которую сорвали оппозиционные грузинские депутаты и их сторонники, а затем протесты высказали и руководители Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Авто Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Авто Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.

Политика Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Общество Снежная река сошла с гор в Австрии В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.

Политика Джонсон и Хант попали в финал борьбы за пост британского премьера Бывший глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост британского премьера.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.

Происшествия Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Кино Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Энергетика На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Политика Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17 Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Политика Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».