Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru вчера в 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Интерфаксвчера в 05:58

Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания «кредитного пузыря»

Российская газетавчера в 06:28

Экономист призвал ЦБ обратить внимание на кредитование россиян

News.ruвчера в 07:20

Путин впервые высказался о риске закредитованности населения

Ведомостивчера в 17:41

Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования «пузырей»

Интерфакс - Россиявчера в 05:53

Путин обратил внимание ЦБ на риски при кредитовании населения

МИР 24вчера в 05:38

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населения

Life.ruвчера в 05:31
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией

В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие

УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Хоккей

Серебряный призёр Олимпиады Брукс Мацек стал игроком «Автомобилиста»

Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Спорт

Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу

Обновлено в 05:09
Политика

Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным

В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Эксперты раскрыли наиболее распространенные мифы и факты о депрессии

Обновлено в 06:28
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Энергетика

«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»

"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Оюб Титиев после освобождения из колонии отказался работать в Чечне

Обновлено в 04:12
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри

Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Политика

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Происшествия

Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обновлено в 01:29
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