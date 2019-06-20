Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru 05:31
Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
Общество
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников
Обновлено в 13:33
Политика
Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным
Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Наука
Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха
Обновлено в 08:51
Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
Обновлено в 14:19
Авто
Двутопливная LADA Vesta стала работать в такси
Ранее такси «Ситимобил» и ГК «АТС» уже сотрудничали в проекте оснащения автомобилей такси ГБО с использованием метана.
Обновлено в 06:56
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства
Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Футбол
Коновалов: «Жалко, что Глушаков расстаётся со „Спартаком“ на такой ноте»
Бывший футболист "Спартака" Андрей Коновалов высказал мнение о расторжении контракта Дениса Глушакова с клубом.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Сахалинские собаководы хотят кататься с животными на канатке «Горного воздуха»
Сахалинские собаководы обратились в редакцию ИА Sakh.com из-за новых правил, введенных на спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух".
Обновлено в 18:07
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Космос
«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома
Обновлено в 08:55
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Экономика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Анохиной попал в больницу в тяжелом состоянии
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп объяснил атаку Ирана на американский беспилотник
Иран мог сбить американский военный беспилотник по ошибке, но США этого не потерпят.
Обновлено в 13:26
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Здоровье
Стали известны новые правила посещения реанимации в России
В России составлены новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44