Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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