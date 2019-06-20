Экономика

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru вчера в 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Что будет, если запретить в России кредиты

Царьград08:45

Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения

Интерфаксвчера в 05:58

Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания «кредитного пузыря»

Российская газетавчера в 06:28

Экономист призвал ЦБ обратить внимание на кредитование россиян

News.ruвчера в 07:20

Путин впервые высказался о риске закредитованности населения

Ведомостивчера в 17:41

Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования «пузырей»

Интерфакс - Россиявчера в 05:53

Путин обратил внимание ЦБ на риски при кредитовании населения

МИР 24вчера в 05:38
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Политика

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На КАД микроавтобус врезался в самосвал

ДТП произошло в районе съезда с Шафировского проспекта на КАД На Кольцевой автодороге в результате ДТП серьезно пострадал водитель микроавтобуса, сообщает ФАН.
Обновлено 19 июня в 07:10
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика

Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию

Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Политика

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Футбол

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Общество

Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На мэра Ахтубинска завели уголовное дело

Обновлено в 07:04
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Здоровье

В России могут ввести календарь прививок для пенсионеров

Роспотребнадзор предложил разработать календарь прививок для пенсионеров. Эта мера может обеспечить рост средней продолжительной жизни.
Обновлено в 10:11
Политика

Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика

МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Политика

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси

По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.
Обновлено в 08:26
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
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