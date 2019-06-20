Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru вчера в 05:31

Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.

Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населения

Политика Спикер грузинского парламента ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.

Происшествия На КАД микроавтобус врезался в самосвал ДТП произошло в районе съезда с Шафировского проспекта на КАД На Кольцевой автодороге в результате ДТП серьезно пострадал водитель микроавтобуса, сообщает ФАН.

Общество Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.

Происшествия ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.

Происшествия Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.

Политика Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.

Экономика В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.

Политика В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.

Политика Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.

Футбол «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Здоровье В России могут ввести календарь прививок для пенсионеров Роспотребнадзор предложил разработать календарь прививок для пенсионеров. Эта мера может обеспечить рост средней продолжительной жизни.

Политика Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Происшествия Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.

Политика МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Политика Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.