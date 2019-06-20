Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на «пузыри» в кредитовании населенияLife.ru вчера в 05:31
Президент России Владимир Путин обратил внимание Центробанка на то, что в стране очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
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Путин призвал ЦБ РФ обратить внимание на риск закредитованности населения, не допустить образования «пузырей»
Интерфакс - Россиявчера в 05:53
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