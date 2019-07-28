Политика
Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейдеРоссийская газета 03:12
На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи. В этот же день президент примет главный морской парад в акватории реки Невы.
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