На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи. В этот же день президент примет главный морской парад в акватории реки Невы.

Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

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