Экономика
Lenta.ruПутин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Об этом в понедельник, 26 августа, передает ТАСС. По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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В Москве загорелся Рождественский монастырь
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В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
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Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
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Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
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Помощь СУЭК открыла новые горизонты юному дарованию из Хакасии
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Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.
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"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
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Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
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Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
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Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче
Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.
Советский спорт 10:44
Политика
Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова
Актриса Ирина Купченко и худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский удостоены орденов Дружбы.
Вести.Ru 12:37
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
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Создатели Star Citizen провели встречу для платящих фанатов за $275
Студия Cloud Imperium Games 24 августа провела в ресторане Depot 1899 во Франкфурте встречу для поклонников.
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Позже выяснилось, что брат Уильяма, принц Гарри, придумал свой вариант как называть Миддлтон.
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Космонавт Скворцов перестыковал «Союз» на МКС и поставил рекорд
Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль «Союз МС-13» с одного модуля МКС на другой для того, чтобы провести вторую попытку стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» на борту.
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Зеленский заявил, что украинские казаки брали крепость Дюнкерк
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Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 21:11
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В Киеве поставили задачу по «развалу Московии»
Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко озвучила, какие задачи намерена преследовать Украина в отношении России.
Известия 11:29
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В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
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