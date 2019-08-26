с чего всё началось

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Об этом в понедельник, 26 августа, передает ТАСС. По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства.

Происшествия Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Политика Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.

Политика Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8 Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.

Авто Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.

Футбол Урал — Сочи 3:1 "Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Баскетбол Сборная России проиграла команде Аргентины в товарищеском матче Баскетболисты сборной России уступили коллективу из Аргентины в контрольном матче.

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Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика В Киеве поставили задачу по «развалу Московии» Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко озвучила, какие задачи намерена преследовать Украина в отношении России.