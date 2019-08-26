Экономика
Lenta.ruПутин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Об этом в понедельник, 26 августа, передает ТАСС. По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.
Коммерсантъ 12:18
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
Александр Яковенко освобожден от должности российского посла в Великобритании.
REGNUM 05:51
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не взял Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» не получил приглашение в национальную команду.
Нева Спорт 08:30
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Происшествия
Древнейший женский монастырь загорелся в Москве
В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.
Lenta.ru 12:49
Футбол
ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.
Metaratings 12:00
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS
Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».
РБК 04:36
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Шоу-бизнес
Ксению Собчак отговаривают выходить замуж за Богомолова
Как оказалось, не все в дружеском кругу Ксении Собчак желают ей счастья с Константином Богомоловым, не все рады приближающейся свадьбе.
7Дней.ру 11:30
Музыка
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»
В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Футбол
Футболист «Крыльев Советов» считает, что в «Спартаке» нет игроков высочайшего класса
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов дал комментарий после домашнего поражения от московского «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ (1:2). Он заявил, что в команде Олега Кононова нет игроков высочайшего класса, которые требуют особенного внимания со стороны обороны.
ProstoProSport 06:59
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Политика
Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Известия 07:49
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием
В камчатском городе Вилючинске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Общество
Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников
Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
Эхо Москвы 12:03
Политика
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Футбол
Клопп считает, что не продлит контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предположил, что возьмёт отпуск после окончания контракта с английской командой.
Евро-футбол.ру 10:25
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28