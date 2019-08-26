с чего всё началось

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Об этом в понедельник, 26 августа, передает ТАСС. По словам главы государства, этот факт не может не вызывать беспокойства.

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Футбол Стало известно, почему Черчесов не взял Соболева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Крыльев Советов» не получил приглашение в национальную команду.

Происшествия Древнейший женский монастырь загорелся в Москве В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.

Футбол ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна Как сообщает Sportbox, до закрытия летнего трансферного окна состав «армейцев» должны пополнить минимум два футболиста.

Футбол Ибрагимович оформил дубль в третьем подряд матче MLS Ибрагимовичу удалось сделать дубль в третьем матче MLS подряд. Ранее он забил два гола в ворота «Сиэтла» и «Далласа».

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

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Футбол Урал — Сочи 3:1 "Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.

Футбол Футболист «Крыльев Советов» считает, что в «Спартаке» нет игроков высочайшего класса Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов дал комментарий после домашнего поражения от московского «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ (1:2). Он заявил, что в команде Олега Кононова нет игроков высочайшего класса, которые требуют особенного внимания со стороны обороны.

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Политика Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Армия и оружие На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием В камчатском городе Вилючинске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

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Общество Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.

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