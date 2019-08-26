Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиянИзвестия 06:26
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Политика
В Норвегии решили проверить Северный морской путь на экологичность
Обновлено вчера в 20:50
Культура
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Политика
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года
Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп заявил о возможном проведении следующей встречи G7 в его имении
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7 может пройти в его имении в Майами. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:31
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
«Техмаш» готовит к показу уникальную разработку, обеспечившую полёт на Марс
Среди изделий, которые «Техмаш» представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, будет демонстрироваться гибкий печатный кабель ГПК-МП, использованный в космических аппаратах, отправленных на Марс в 2016 году.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
Обновлено в 01:29
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Политика
Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США
Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США против России, которые были введены из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Обновлено в 03:55
Наука
Tesla заставляет автомобили думать как люди
Для создания автономных машин ученым необходимо создать искусственные нейронные сети (ANN), которые могут выполнять ту же работу, что и биологическая нейронная сеть человека.
Обновлено в 01:27
Хоккей
Василевский и Бобровский признаны лучшими вратарями НХЛ
Обновлено в 06:31
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено вчера в 03:20
Кино
Disney анонсировал выход мультфильма «Райя и последний дракон»
Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия и Лаос легли в основу сценария оригинального мультфильма, который получил название «Райя и последний дракон».
Обновлено в 05:46
Транспорт
Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро
Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Обновлено в 01:34
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
Обновлено в 01:53
Наука
В США впервые вырастили в лаборатории исчезающий вид кораллов
Обновлено в 04:28
Общество
Беглов заявил о важности повышения зарплаты учителям
Как сообщает издание «Невские новости», во время своего выступления Беглов отметил, что зарплата учителей должна расти согласно средней заработной плате по городской экономике.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33