с чего всё началось

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.

Культура Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.

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Армия и оружие Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

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