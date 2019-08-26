Экономика

ИзвестияИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

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Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

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Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

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РИА Новости06:38
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Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Умер старейший подводник России

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В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
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Представлен обновленный седан Ford Taurus

Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
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Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании

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Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

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Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена

Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена.
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Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
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В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

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