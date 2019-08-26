Экономика
ИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы республики Махмуд-Али Калиматова.
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Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
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Кузютина выиграла серебро чемпионата мира по дзюдо
Российская спортсменка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Токио.
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Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
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Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
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Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
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Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
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Футбол
Черчесов объяснил, чем Дзюба лучше Чалова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
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Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
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Общество
Поездка Покраса Лампаса в Екатеринбург отложена
Запланированная на понедельник поездка уличного художника Покраса Лампаса в Екатеринбург для восстановления на площади Первой Пятилетки арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" отложена.
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Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
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Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
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Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
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Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
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Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
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Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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