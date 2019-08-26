Экономика
ИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
Читать в источнике
Оценить669
с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Авто
Стало известно, как возраст клиента влияет на выбор автомобиля
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Наставниками в восьмом сезоне шоу "Голос" стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщила пресс-служба Первого канала.
РИА Новости 09:05
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
Глава правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом сообщают местные власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Кино
В Волгограде под открытым небом покажут первую часть «Гарри Поттера»
29 августа в Комсомольском саду волгоградцам покажут первый фильм о необычном мальчике Гарри Поттере.
Волга-Медиа 01:01
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
РБК 00:58
Футбол
Черчесов объяснил невызов Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не входил в число кандидатов на вызов в национальную команду.
Чемпионат 08:14
Шоу-бизнес
Пригожин не принял девушку сына Валерии
Валерия помирилась с сыном, а Пригожин принять его девушку не может до сих пор.
Газета.Ru 08:41
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа
Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.
В курсе.ру 06:30
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Происшествия
В Петербурге эвакуировали больницу из-за обнаружения опасного предмета
RT на русском 08:55
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Еще до официальной премьеры электрический Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга в категории четырехдверных электрокаров, проехав 20,6-километровый круг за 7 минут 42 секунды.
Quto.ru 08:05
Армия и оружие
В Турции анонсировали поставку второй партии С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о возобновлении поставок в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Свободная Пресса 05:45
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Известия 24 августа в 15:37
Происшествия
В Саратове завели дело из-за вспышки геморрагической лихорадки
Следствие возбудило уголовное дело о халатности чиновников в Саратовской области, где геморрагической лихорадкой с почечным синдромом с мая заболели более 1,4 тысячи человек, сообщило областное СУСК РФ.
РИА Новости 08:47
Экономика
Брянская область заместила все коммерческие займы бюджетными
Брянской области удалось полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными.
ТАСС 05:37