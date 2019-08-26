с чего всё началось

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Армия и оружие В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Гаджеты На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.

Политика Песков: с заявлением архангельского врача о радиации разберутся органы Заявление хирурга больницы в Архангельской области, который пожаловался на то, что врачей не предупредилип о радиации после взрыва на военном полигоне, проверят компетентные органы.

Армия и оружие Истребители Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет в Крыму Истребители четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет "воздух — воздух", поразив условного противника на полигоне в Крыму.

Экономика Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2019 год Эксперты подчеркивают, что рубль после падения цены в августе достаточно заложил в актуальные котировки высокую внешнеторговую неопределенность.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Политика Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.

Экономика Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября Последние, как ожидается, вырастут в этом году на 5-7 процентов по сравнению с сентябрем 2018-го.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Происшествия Пенсионерку зарезали на юге Москвы На юге Москвы обнаружили тело пожилой женщины с множественными колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.