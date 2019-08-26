Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиянИзвестия 06:26
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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