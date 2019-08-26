с чего всё началось

Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Происшествия В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.

Происшествия В московском штабе Навального пожаловались на вмешательство полицейских в лекцию в центре сбора подписей Как рассказал "Медиазоне" координатор штаба Олег Степанов, на базе площадки проходит обучение волонтеров, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Авто В России представлен новый пикап JAC T6 В России состоялась презентация нового пикапа JAC T6.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Общество Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.

Общество Алексей Текслер предложил уволиться главе Златоуста Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 августа, на встрече с жителями Златоуста заявил о том, что предложил главе города Вячеславу Жилину написать заявление об увольнении по собственному желанию, но тот отказался.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Политика Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.

Политика Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Происшествия В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во «Внуково» Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства: - Я в курсе ситуации.

Футбол «СЭ»: Хохлов и Орещук останутся в «Динамо» Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук и главный тренер Дмитрий Хохлов сохранят посты в клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».