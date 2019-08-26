Экономика
КоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.
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Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
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