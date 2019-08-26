Экономика

Капитал страныКапитал страныПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.
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Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
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