Экономика
Капитал страныПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
26 августа, на совещании с правительством России по экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин выразил свое беспокойство относительно слишком медленного роста реальных доходов граждан страны.
Читать в источнике
Оценить1320
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Технологии
В России создали пассажирский самолет с просторным салоном
Гвоздем программы авиасалона МАКС-2019, который открывается 27 августа в подмосковном Жуковском, станет новый среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 — он будет представлен в трех опытных образцах, задействованных в летных испытаниях.
Инфо24 14:46
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Наука
Присутствие романтического партнера помогло снизить боль
Австрийские ученые выяснили, что благоприятно влиять на восприимчивость к боли может даже одно только присутствие романтического партнера без какого-либо — физического или вербального — контакта.
N+1 05:07
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Футбол
«ПСЖ» требует «Реал» включить Винисиуса в сделку по Неймару
По информации источника, парижане готовы продать 27-летнего бразильского футболиста, если «Реал» включит в сделку нападающего Винисиуса Жуниора.
Чемпионат 12:46
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Футбол
Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн
По данным источника, британец приобрёл клуб через принадлежащую ему химическую компанию Ineos. Сумма сделки составила € 100 млн.
Чемпионат 15:15
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Политика
Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
Газета.Ru 11:37
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Футбол
«Знал, сколько говна полетит». Игнашевич встал на защиту вернувшегося в «Торпедо» Лебеденко
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему клуб вернул своего воспитанника Игоря Лебеденко.
Sport24.ru 14:03
Общество
В Тамбове умер старейший подводник России
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в короткой программе
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выбрала новое музыкальное сопровождение для короткой программы на сезон-2019/20.
Нева Спорт 01:00