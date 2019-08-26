Экономика

ИзвестияИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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БИЗНЕС Online06:45

Подробнее о событии

Минэкономики обнаружило перспективную угрозу для экономического роста

Коммерсантъ16:18

Эксперт прокомментировал заявление Путина о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском15:31

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46

Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие

Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии

Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Свободная Пресса 24 августа в 18:36
Финансы

МЭР: ситуация с потребкредитованием становится социальной проблемой

Орешкин, в свою очередь, выражал опасение, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится в том же темпе.
Парламентская газета 16:28
Экономика

«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»

«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Армия и оружие

Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

RT на русском 05:31
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

RT на русском 15:14
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Культура

Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей

Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Авто

Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз

Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол

ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса

Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Политика

Трюдо выступил против возвращения России в G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Футбол

Тренер «Зенита» Тимощук снова начнёт играть в футбол

News.ru 14:14
Политика

Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Армия и оружие

Гордость Удмуртии, надежный щит России

Деловой квадрат 07:11
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Кино

Комиссию для поддержки кино создадут в Оренбургской области

Кинокомиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории Оренбуржья, создадут в области.
РИА Оренбуржье 07:39
Политика

Касамара отказалась от дебатов с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Происшествия

В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик

Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье

Ученые создали робота на замену нянечкам в больницах

ФедералПресс 08:04
Политика

Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Общество

Росстат пообещал всей России дефицит мужчин

Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.
Хакасия-Информ 01:24
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Космос

Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян

Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Дни24 вчера в 04:56
Политика

Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Коммерсантъ вчера в 19:29
Транспорт

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Финансы

Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
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