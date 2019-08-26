с чего всё началось

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.

Финансы МЭР: ситуация с потребкредитованием становится социальной проблемой Орешкин, в свою очередь, выражал опасение, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится в том же темпе.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

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Космос Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.

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