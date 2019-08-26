Экономика
ИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
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Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Свободная Пресса 24 августа в 18:36
Финансы
МЭР: ситуация с потребкредитованием становится социальной проблемой
Орешкин, в свою очередь, выражал опасение, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится в том же темпе.
Парламентская газета 16:28
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол
ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса
Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Армия и оружие
Гордость Удмуртии, надежный щит России
Деловой квадрат 07:11
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Кино
Комиссию для поддержки кино создадут в Оренбургской области
Кинокомиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории Оренбуржья, создадут в области.
РИА Оренбуржье 07:39
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Южноуральская панорама 24 августа в 16:10
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье
Ученые создали робота на замену нянечкам в больницах
ФедералПресс 08:04
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Общество
Росстат пообещал всей России дефицит мужчин
Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.
Хакасия-Информ 01:24
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Космос
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Дни24 вчера в 04:56
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Коммерсантъ вчера в 19:29
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26
Финансы
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32