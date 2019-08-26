Экономика
КоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.
Читать в источнике
Оценить1306
с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Общество
Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Финансы
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32
Авто
Среднемоторный суперкар Cadillac представили на рендерах
Дизайнер представил суперкар Cadillac со очень широкой радиаторной решетки с тонкими светодиодными фонарями в верхних углах, придавая машине футуристичный вид.
SpeedMe 03:44
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Гаджеты
В США усомнились в способности Apple уйти из Китая
Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Волейбол
Российские волейболистки уступили сборной Германии на ЧЕ
RT на русском 14:23
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Политика
Трюдо выступил против возвращения России к G8
В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 14:08
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Теннис
US Open. Даниил Медведев вышел во второй круг
GoTennis.ru 14:43
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
РИА Новости 13:16
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Общество
В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси
Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Происшествия
Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море
Причины случившегося выясняются. На опубликованный кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет входит в крутое пике и разбивается о воду.
Известия 07:10
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали
Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
Аргументы и Факты 14:22
Культура
Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень
Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
Политическая Экспертиза 13:30