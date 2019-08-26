с чего всё началось

Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.

Политика Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Финансы Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.

Авто Среднемоторный суперкар Cadillac представили на рендерах Дизайнер представил суперкар Cadillac со очень широкой радиаторной решетки с тонкими светодиодными фонарями в верхних углах, придавая машине футуристичный вид.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Экономика Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Гаджеты В США усомнились в способности Apple уйти из Китая Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.

Политика Трюдо выступил против возвращения России к G8 В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Общество В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.

Происшествия Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море Причины случившегося выясняются. На опубликованный кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет входит в крутое пике и разбивается о воду.

Технологии Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Происшествия Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.