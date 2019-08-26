Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом

Московский Комсомолец14:07

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46

Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Дни24 05:10
Политика

Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Финансы

Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру 12:32
Авто

Среднемоторный суперкар Cadillac представили на рендерах

Дизайнер представил суперкар Cadillac со очень широкой радиаторной решетки с тонкими светодиодными фонарями в верхних углах, придавая машине футуристичный вид.
SpeedMe 03:44
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Экономика

Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста

Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Гаджеты

В США усомнились в способности Apple уйти из Китая

Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.
Rambler News Service 11:04
Волейбол

Российские волейболистки уступили сборной Германии на ЧЕ

RT на русском 14:23
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Армия и оружие

Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Политика

Трюдо выступил против возвращения России к G8

В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 14:08
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия

У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ 14:45
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Теннис

US Open. Даниил Медведев вышел во второй круг

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Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

РИА Новости 13:16
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Общество

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Происшествия

Блогер инсценировал ДТП с участием своей матери ради лайков

МИР 24 06:12
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Происшествия

Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Причины случившегося выясняются. На опубликованный кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет входит в крутое пике и разбивается о воду.
Известия 07:10
Технологии

Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали

Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
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Кириенко рассказал о планах «Тавриды» выйти на международный уровень

Первый замруководителя Администрации президента РФ и председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что представители «Тавриды АРТ» планируют вывести проект на международную арену.
Политическая Экспертиза 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
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