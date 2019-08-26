Экономика

ИзвестияИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Коммерсантъ06:53

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38

Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46
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Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
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Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

Выборы президента Абхазии прошли 25 августа, на данный момент идет подсчет голосов.
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Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео

РИА Новости 07:19
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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Политика

Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

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Футбол

Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.
Известия 08:27
Происшествия

Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
Политика

«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК

Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Право.ру 02:41
Происшествия

В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
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Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт

В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 вчера в 22:11
Армия и оружие

Нестандартная посадка Су-57 попала на видео

В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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Происшествия

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.
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Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей

За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
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На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»

Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
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Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

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Россия уступила Аргентине в товарищеском матче

Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к Кубку мира.
Sport24.ru 09:46
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Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов НХЛ, Бобровский второй

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Смартфон Honor V30 получит модем 5G

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На Брянщине прошла акция «Ночь кино»

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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
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Полицию и Росгвардию могут обязать представляться гражданам

В Госдуму РФ внесли законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров сотрудников полиции и Росгвардии на их одежде, если они несут службу в общественных местах.
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СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
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