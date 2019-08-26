с чего всё началось

Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Политика Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии Выборы президента Абхазии прошли 25 августа, на данный момент идет подсчет голосов.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Политика Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.

Футбол Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.

Происшествия Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.

Политика «Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.

Армия и оружие Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Происшествия Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.

Экономика Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Космос На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13» Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Баскетбол Россия уступила Аргентине в товарищеском матче Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к Кубку мира.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Культура Петру Мамонову сделали операцию Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Общество Полицию и Росгвардию могут обязать представляться гражданам В Госдуму РФ внесли законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров сотрудников полиции и Росгвардии на их одежде, если они несут службу в общественных местах.