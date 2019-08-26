Экономика
ИзвестияПутин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Как отметил президент, медленный рост реальных доходов населения наблюдается даже с учетом увеличения зарплат. Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
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Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
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Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
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Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.
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Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
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«Диссернет» и «Агора» пожаловались в Верховный суд на новый состав ВАК
Как пишет «Коммерсант», организации подали два раздельных иска, в которых просят признать незаконным майское постановление правительства об утверждении состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), а также «обязать ответчика привести состав ВАК в соответствие с постановлением правительства от 2016 года».
Право.ру 02:41
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
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Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
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Норвегия проверит российский Севморпуть
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Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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Происшествия
Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке
Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке.
Вести.Ru 05:53
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
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Экспресс газета 10:10
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
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Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Баскетбол
Россия уступила Аргентине в товарищеском матче
Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к Кубку мира.
Sport24.ru 09:46
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Василевский возглавил рейтинг лучших голкиперов НХЛ, Бобровский второй
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Смартфон Honor V30 получит модем 5G
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Кино
На Брянщине прошла акция «Ночь кино»
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Общество
Полицию и Росгвардию могут обязать представляться гражданам
В Госдуму РФ внесли законопроект об обязательном размещении идентификационных номеров сотрудников полиции и Росгвардии на их одежде, если они несут службу в общественных местах.
URA.Ru 24 августа в 13:15
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15