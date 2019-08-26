Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46

Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Коммерсантъ06:53

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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Культура

Петру Мамонову сделали операцию

Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия

В Петербурге эвакуировали клинику университета имени Мечникова

РБК 09:23
Происшествия

Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
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Футбол

Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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Газета.Ru 09:05
Музыка

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Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
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«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
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Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины

Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
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Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона

В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
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Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи

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Турция оставит наблюдательный пункт в Хаме в окружении армии Сирии

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке.
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Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

РИА Новости вчера в 22:50
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Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов

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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

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Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика

«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
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В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года

Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Ксения Раппопорт развелась с мужем

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Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии

Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
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Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера сбываются

Иоганн Кеплер известный немецкий астроном 17 века, который делал пророчества далекого будущего.
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