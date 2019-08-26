с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Авто Представлен обновленный седан Ford Taurus Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Экономика Экономический рост стран ОЭСР во 2-м квартале замедлился до 0,5% Рост ВВП в странах ОЭСР в апреле-июне составил 1,6% относительно аналогичного периода 2018 года после подъема на 1,7% в первом квартале.

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Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.

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Общество В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете «Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.

Политика Премьер-министр Ингушетии подал в отставку В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.

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Политика Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

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Политика Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.

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