Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

Интерфакс06:54

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Коммерсантъ06:53

Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

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Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
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Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов - БКС

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Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь

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Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
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«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
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Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.
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Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
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Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
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Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
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