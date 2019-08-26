Экономика
КоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика
Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов - БКС
Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на перспективу недели - 2650-2700 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер".
Финмаркет 08:34
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Автоновости дня 05:47
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
АиФ Удмуртия вчера в 22:32
Экономика
Экономический рост стран ОЭСР во 2-м квартале замедлился до 0,5%
Рост ВВП в странах ОЭСР в апреле-июне составил 1,6% относительно аналогичного периода 2018 года после подъема на 1,7% в первом квартале.
Финмаркет 07:28
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
РИА Новости 08:20
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
РИА Новости вчера в 17:21
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело 08:40
Общество
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
RT на русском 08:05
Политика
Премьер-министр Ингушетии подал в отставку
В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.
REGNUM 09:17
Футбол
Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
Чемпионат 07:40
Политика
Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.
Газета.Ru 11:37
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Экономика
Смольный назвал ожидаемую среднюю зарплату в Петербурге на 2020 год
Власти Санкт-Петербурга полагают, что в 2020 году средняя номинальная зарплата жителей города (до вычета налогов) должна достичь 71 тыс. 500 рублей.
REGNUM 07:12
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Политика
Партия «Слуга народа» анонсировала изменения в Конституции Украины
Представитель партии президента Украины «Слуга народа» анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения.
ФАН 05:58
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58