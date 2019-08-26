Экономика
КоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Космос
«Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 00:13
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
РБК вчера в 03:16
Политика
Партия «Слуга народа» анонсировала изменения в Конституции Украины
Представитель партии президента Украины «Слуга народа» анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения.
ФАН 05:58
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» росла быстрее рынка
Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, группа «М.Видео-Эльдорадо», сообщил об увеличении выручки по МСФО за январь – июнь 2019 г. на 7,9% до 161,5 млрд руб.
Ведомости 10:34
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
RT на русском 10:58
Игры
Авторы The Sims работают над новой игрой-сервисом
Компания Maxis, известная прежде всего по легендарной серии The Sims, трудится над новым «инновационным» проектом.
Игромания.ру 10:30
Фигурное катание
Фигурному катанию предрекли революционные изменения
«Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.
Lenta.ru 11:11
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Футбол
Карасев назначил пенальти в матче «Урал» — «Сочи» после просмотра ВАР
После просмотра ВАР арбитр Сергей Карасев принял решение назначить пенальти.
Матч ТВ 11:33
Происшествия
В Сочи иностранец изнасиловал и убил 5-летнюю дочь сожительницы
Гражданина Азербайджана признали виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери сожительницы в городе Сочи.
Московский Комсомолец 04:18
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец 07:43
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.
РБК 11:00
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
Энергетика
Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%
На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.
Российская газета 10:18
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Футбол
Головин – о Дзюбе, критиковавшем его прическу: «Он может только говорить, а не в футбол играть»
Как вы знаете, я играю в компьютерную игру.
Sports.ru 11:41
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Lenta.ru 24 августа в 15:40
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Наука
Скорость вымирания видов растений на Земле увеличилась в 350 раз
Faktom вчера в 09:11
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05