с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей. Это требование он озвучил на совещании по экономическим вопросам.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.

Космос «Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2 Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".

Политика На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию» Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.

Экономика Группа «М.Видео-Эльдорадо» росла быстрее рынка Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, группа «М.Видео-Эльдорадо», сообщил об увеличении выручки по МСФО за январь – июнь 2019 г. на 7,9% до 161,5 млрд руб.

Общество В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Игры Авторы The Sims работают над новой игрой-сервисом Компания Maxis, известная прежде всего по легендарной серии The Sims, трудится над новым «инновационным» проектом.

Фигурное катание Фигурному катанию предрекли революционные изменения «Революционные изменения» могут вступить в силу после Олимпийских игр 2022 года, рассказал агентству «Р-Спорт» вице-президент ISU Александр Лакерник.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Происшествия В Сочи иностранец изнасиловал и убил 5-летнюю дочь сожительницы Гражданина Азербайджана признали виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери сожительницы в городе Сочи.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам.

Экономика Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Энергетика Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2% На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Общество В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.

Политика Касамара отказалась от дебатов с Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.