с чего всё началось

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.

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Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

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