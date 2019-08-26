Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПутин обеспокоен доходами россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

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Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

ТАСС06:46

Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом

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Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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