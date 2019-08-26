Экономика
Новые ИзвестияПутин обеспокоен доходами россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
Читать в источнике
Оценить1304
с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Футбол
Хамес получил травму и может пропустить 2-3 недели
Чемпионат 11:46
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Интерфакс 03:05
Происшествия
Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Космос
«Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 00:13
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол
«Челси» в два раза увеличит зарплату Абрахаму
Напомним, что Абрахам совсем недавно забил свой первый гол за «Челси».
Soccer.ru 14:24
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Шоу-бизнес
Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони
Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.
Московский Комсомолец 07:33
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Общество
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Жену президента США Дональда Трампа Меланию раскритиковали за наряд, в котором она появилась на саммите «Группы семи» G7 во Франции.
Lenta.ru 03:40
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
RT на русском 10:58
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Фигурное катание
Туктамышева заменила музыку для новой короткой программы
Изначально короткая программа Туктамышевой сопровождалась музыкой Drumming Song, постановкой номера занималась фигуристка из Канады Ше-Линн Бурн.
Актуальные Новости 08:17
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой впервые снялась в телевизионной рекламе
Карьера сестры Ольги Бузовой, 31-летней Анны в последнее время развивается семимильными шагами.
Вокруг ТВ 13:43
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Футбол
Килиан Мбаппе пропустит несколько недель
Еженедельник Футбол 07:10
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30