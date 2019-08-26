с чего всё началось

Ситуация с доходами населения «не может не вызывать беспокойство», заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров и главой Центрального банка РФ он также заметил, что динамика экономического роста «удовлетворить не может».

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Здоровье Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые «Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.

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