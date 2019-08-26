Экономика

Infox.ruInfox.ruПутин обеспокоился падающими доходами россиян

Ситуация с доходами населения «не может не вызывать беспокойство», заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров и главой Центрального банка РФ он также заметил, что динамика экономического роста «удовлетворить не может».
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля
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