Экономика
Infox.ruПутин обеспокоился падающими доходами россиян
Ситуация с доходами населения «не может не вызывать беспокойство», заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров и главой Центрального банка РФ он также заметил, что динамика экономического роста «удовлетворить не может».
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с чего всё началось
Он поинтересовался у участников совещания, что нужно сделать для повышения доходов граждан и более устойчивого развития экономики, сообщается на сайте Кремля.БИЗНЕС Online06:45
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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
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