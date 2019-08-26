с чего всё началось

Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Экономика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Культура Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта Жена актера позже уточнила, что состояние актера стабильное, Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Теннис Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.

Авто Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus Ford Taurus предлагается только на рынке КНР и в отличие от предшественника он получил слегка измененную внешность и салон, в котором появилась новая мультимедийная система с экраном на 12,8 дюймов, установленным вертикально подобно как у Tesla.

Авто 365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».

Футбол Игнашевич: я поехал бы на стажировку к Гасперини Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич встретился с Евгением Савиным и рассказал в блоге «КраСава» о своей работе.

Политика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.

Технологии Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Общество В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.