Экономика
КоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.
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с чего всё началось
Он отметил, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.RT на русском06:41
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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом
Московский Комсомолец14:07
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Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Культура
Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта
Жена актера позже уточнила, что состояние актера стабильное, Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта.
ФАН 03:48
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Теннис
Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Авто
Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus
Ford Taurus предлагается только на рынке КНР и в отличие от предшественника он получил слегка измененную внешность и салон, в котором появилась новая мультимедийная система с экраном на 12,8 дюймов, установленным вертикально подобно как у Tesla.
Tvoe-avto.com 06:00
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Авто
365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Футбол
Игнашевич: я поехал бы на стажировку к Гасперини
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич встретился с Евгением Савиным и рассказал в блоге «КраСава» о своей работе.
Metaratings 14:15
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Популярная механика 10:18
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Общество
В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы
Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° вчера в 17:22
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Футбол
Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи»
Единственный гол в составе «Сочи» на 43-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
РБК 13:11