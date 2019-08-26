Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент призвал участников совещания обсудить меры, нужные для роста экономики. Реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, следует из опубликованного сегодня аналитического комментария Центробанка.
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с чего всё началось
Он отметил
, что за первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, промышленный рост в течение семи месяцев составил 2,6%, передаёт пресс-служба Кремля.
RT на русском06:41

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Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин озабочен медленным ростом

Московский Комсомолец14:07

Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан

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Путин заявил о медленном росте реальных доходов россиян

RT на русском06:41

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и динамичным

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Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами населения

РБК06:36

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Известия06:26

Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

РИА Новости06:38
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Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
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Жена актера позже уточнила, что состояние актера стабильное, Мамонову сделают операцию после перенесенного инфаркта.
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Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
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В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
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Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
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В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
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Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
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365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте

На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость

В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
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Игнашевич: я поехал бы на стажировку к Гасперини

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В какашках птерозавров нашлись фораминиферы

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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
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В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы

Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
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Блогер инсценировал ДТП с участием своей матери ради лайков

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У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

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