Ребёнок рассказал президенту, что на следующий год он хочет пойти в детский сад, но проблема в том, что детсад утонул в наводнении. Владимир Путин пообещал малышу, что проконтролирует ремонт учреждения и приедет ещё.

Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде

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