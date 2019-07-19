Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсадеМойка78 07:32
Ребёнок рассказал президенту, что на следующий год он хочет пойти в детский сад, но проблема в том, что детсад утонул в наводнении. Владимир Путин пообещал малышу, что проконтролирует ремонт учреждения и приедет ещё.
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Авто
Chery привезет в Россию автомобили суббренда Exeed
Отдельную марку Exeed компания Chery учредила в прошлом году для дорогих и богатых моделей.
Обновлено в 06:28
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Экономика
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В аэропорту Японии отменили все рейсы из-за попадания молнии
В аэропорту японского города Нагоя отменили все авиарейсы по причине выявленного повреждения взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 07:30
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
Депутаты Верховной рады Украины в пятницу подали обращения в Конституционный суд относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Обновлено в 06:13
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Экономика
Атон поднял рейтинг GDR Норникеля до «выше рынка» и оценку на 25%
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $24,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("на уровне рынка").
Обновлено в 07:06
Политика
В Конгресс США внесен проект новых санкций против России
Группа конгрессменов США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), принимавших участие в задержании украинских моряков в ходе инцидента в Керченском проливе, передает портал RadioFreeEurope.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год
Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский ударил Полторака: в Сети опубликованы кадры
Судя по ролику, Степан Полторак что-то говорил Владимиру Зеленскому, когда последний резко оттолкнул от себя министра обороны Украины, передает ресурс "ИнфоРесист".
Обновлено в 08:00
Политика
Запорожская «Мотор Сич» финансирует ДНР — СБУ
Представители Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении директора и начальника финансового отдела группы компаний «Мотор Сич», которых подозревают в сотрудничестве с республиками Донбасса.
Обновлено в 08:28
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Кино
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.
Обновлено в 03:42
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Футбол
Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»
Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
Обновлено в 07:03
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56