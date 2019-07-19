Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсадаRT на русском 04:44
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.
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Политика
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления Зеленского об обмене
Андрей Доманский назвал информацию об обмене Зеленского на Сенцова "информационным поводом, который кинут в систему" Адвокат Кирилла Вышинского прокомментировал, что заявление Владимира Зеленского об обмене журналиста - информационный вброс, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал планы США направить несколько сотен американских военнослужащих в Саудовскую Аравию "символическим шагом", который никому не несет пользы в вопросе обеспечения безопасности.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Происшествия
На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку
Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.
Обновлено в 06:00
Общество
Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и сердечных приступов
Несоблюдение правил связано с новыми случаями инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Кнопочный телефон Nokia с ОС Android показали на фото
В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
Обновлено в 04:25
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен
Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика
Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%
Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек
В результате аварии с грузовиком на острове Себу в Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек, среди них большинство детей.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 05:40
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05