Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсадаRT на русском 04:44

Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.
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Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Тулуне

IrkutskMedia05:30

Путин пообещал радиоуправляемый Mercedes мальчику из Тулуна

РИА Новости05:18

Путин посетил пункт временного размещения пострадавших в подтопленном Тулуне

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Lenta.ru04:27

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RT на русском05:51

Путин пообещал мальчику из Тулуна, что скоро вновь посетит регион

ТАСС04:03

Владимир Путин и Сергей Левченко вылетели в Тулун

ИА Альтаир03:03
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Политика

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Андрей Доманский назвал информацию об обмене Зеленского на Сенцова "информационным поводом, который кинут в систему" Адвокат Кирилла Вышинского прокомментировал, что заявление Владимира Зеленского об обмене журналиста - информационный вброс, сообщает РИА Новости.
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Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
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Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва

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Несоблюдение правил связано с новыми случаями инсультов, сердечных приступов.
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