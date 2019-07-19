Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать, чтобы посмотреть на восстановление инфраструктуры.

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

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