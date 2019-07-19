Президент России Владимир Путин приехал в Иркутскую области и осмотрел пункт временного размещения граждан, чьи дома пострадали в результате наводнения. Кроме того, российский лидер пообщался с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей детский садик "утонул".

Мальчик из Тулуна рассказал Путину про «утонувший» детский сад

Политика Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Авто Обновленный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор Самая большая версия седана получит усовершенствованный 6,2-литровый двигатель, мощность которого 640 лошадиных сил.

Наука Умение есть и пить как млекопитающие появилось до самих млекопитающих Подъязычный аппарат включает в себя мелкие кости, которые у плацентарных млекопитающих лежат в толще мышц и подвижно соединены друг с другом.

Общество Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Интернет Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Футбол РПЛ учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров РПЛ при поддержке телеканала «Матч Премьер» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров, которые будут вручаться им по итогам матча, месяца и сезона.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Происшествия В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Кино В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала» В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов и сейчас находится в палате, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75 Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Происшествия Адвокат рассказал о первом допросе Абызова Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять месяцев ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.

Здоровье Медики дали рекомендации по посещению бани Поход в баню может быть как полезной для здоровья процедурой, так и вредной, способной нанести вред.

Происшествия Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.

Армия и оружие Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.