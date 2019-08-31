Политика
Lenta.ruПутин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в субботу, 31 августа. Кадыров посетовал на то, что российский лидер давно не был в Грозном.
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Президент РФ поручил руководству Чечни удерживать темпы выполнения майских указов на высоком уровне
Чеченская Республика Сегодня12:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Происшествия
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»
Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
ТАСС 12:59
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Общество
Финал конкурса «Лидеры энергетики» стартовал в Челябинске
Газета.Ru вчера в 06:32
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Здоровье
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта
Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.
Российская газета 10:40
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Актриса призналась, что сегодня отмечает годовщину венчания. Мария Кожевникова активно ведет свой блог в Instagram.
7Дней.ру вчера в 16:00
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Политика
Токио заявил протест Сеулу после поездки депутатов на спорные острова
Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги передал протест через посольство Республики Корея в связи с высадкой группы южнокорейских депутатов на острова Такэсима (корейское название Токто), сообщило агентство Киодо.
РИА Новости 04:22
Космос
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
Рамблер 11:22
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Космос
Дайджест: самые читаемые новости за август на Хайтек+
Нассим Талеб поговорил с корреспондентом Хайтек+ во время чемпионата WorldSkills.
Хайтек+ 06:06
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Политика
Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино
Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
RT на русском 12:46
Наука
В Эфиопии найдены останки австралопитека
Учёные датировали окаменелости 3,78–3,8 миллиона лет назад и показали, что Anama Australopithecus не был предком Afar Australopithecus - эти два вида жили как минимум 100 тысяч лет в одно и то же время.
Ореанда-Новости 09:33
Происшествия
В Саратове отец подозревается в убийстве двухмесячного сына
По предварительным данным, сегодня днем 38-летний гражданин вместе с супругой и двумя сыновьями - двух месяцев и двух лет - находился дома на ул. Аэропорт.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
РИА Новости 12:33