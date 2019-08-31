Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин обещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в субботу, 31 августа. Кадыров посетовал на то, что российский лидер давно не был в Грозном.
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Президент РФ поручил руководству Чечни удерживать темпы выполнения майских указов на высоком уровне

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Кадыров рассказал о встрече с Путиным

Lenta.ru12:35

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

ТАСС07:27
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

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Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
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В Подмосковье вертолет упал в реку

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Происшествия

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Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
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Политика

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
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Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
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Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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