Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедироватьREGNUM 07:58
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
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Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Общество
Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство
Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
Обновлено в 07:06
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили
Спасатели ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию
Обновлено в 07:00
Политика
Путин объявил о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Общество
В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Наука
Почти все здоровые люди имеют участки видоизмененных клеток
Около 95% здоровых людей имели заплаты видоизмененных клеток в хотя бы одной из 29 исследованных тканей, включая почку, мышцы и печень, сообщают исследователя в журнале «Наука» 7 июня.
Обновлено в 03:56
Технологии
Microsoft откроет в вузах РФ магистерские программы по интернету вещей и «большим данным»
Как отметили в пресс-службе Microsoft, программы будут открыты по таким направлениям, как искусственный интеллект, машинное обучение, "большие данные", бизнес-аналитика и интернет вещей, причем это станет первым элементом комплекса образовательных инициатив, которые компания планирует реализовать в России.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Здоровье
Дерматолог дала советы, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
Сбербанк договорился о покупке торгового центра в Петербурге
«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
Обновлено в 05:57
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Авто
Седан Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»
Премиальный седан повторил трюк из фильма «Форсаж». Напомним, что седан Genesis G70 позицианируется маркой как спортивный.
Обновлено в 03:00
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33