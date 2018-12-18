Политика
Президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны страны заявил, что новые российские ракеты не нарушают положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском07:13
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Мы с вами давно знаем о размещении систем морского базирования в Румынии, а затем и в Польше в ближайшее время. Это прямое нарушение Договора, потому что эти установки, которые используются на море для запуска ракет такого типа, теперь в нарушение Договора появились на территории, на земле.
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