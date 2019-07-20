Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

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