Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужбRT на русском вчера в 15:50

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
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Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Газета.Ruвчера в 17:21

Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы

ТАССвчера в 16:14

Путин не верит, что британские спецслужбы могли отравить Скрипалей

РЕН ТВвчера в 15:19

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

RT на русскомвчера в 15:50

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РБКвчера в 15:49

Путин высказался по «делу Скрипалей» в фильме Стоуна

Народные новостивчера в 15:19

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

РИА Новостивчера в 15:52
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