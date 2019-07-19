Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

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