Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбамиРИА Новости 15:52

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
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Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
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