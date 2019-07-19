Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбамиРИА Новости 15:52
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
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Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты
Появились фото кнопочного телефона Nokia с ОС Android
В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
Обновлено в 03:46
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Космос
NASA и ЕКА выбрали орбиту для посещаемой станции вокруг Луны
Европейское космическое агентство (ЕКА) и NASA выбрали орбиту, по которой вокруг Луны будет летать международная посещаемая станция Gateway, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
В Пентагоне оценили возможные угрозы со стороны России и Китая
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли в ходе Аспенского форума оценил возможные угрозы, которые могут представлять для США Россия и Китай.
Обновлено в 17:40
Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Футбол
Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»
Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Chery привезет в Россию кроссовер премиального бренда Exeed
Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено в 09:34
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей
Обновлено в 10:28