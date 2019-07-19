Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбамиРИА Новости 15:52
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Происшествия
Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, госпитализированной в Испании
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой держит на контроле ситуацию с трёхлетней девочкой, госпитализированной в Испании после того, как, предположительно, она отравилась наркотиками.
Обновлено в 12:29
Общество
Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
Гражданин Украины Владимир Квашук украл у компании Microsoft более 10 миллионов долларов, говорится в материалах дела.
Обновлено в 19:05
Футбол
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденных болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено в 17:04
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Культура
Украденная немецким капралом картина вернулась в Италию
Обновлено в 12:15
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Кети Топурия поправилась на 4 кг и показала фигуру в купальнике
На новом кадре певица Кети Топурия продемонстрировала располневшую фигуру в белоснежном купальнике.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Вашингтон планирует переговоры по Сирии с турецкими представителями
Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщали, что в планах Анкары и Вашингтона обсудить создание зоны безопасности в Сирии.
Обновлено в 10:22
Футбол
Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии
В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Алек Болдуин был взбешен, увидев фото обнаженной дочери в Instagram
Алек Болдуин был взбешен, увидев фото обнаженной дочери в Instagram 23-летняя модель уже не в первый раз таким образом нервирует отца.
Обновлено в 12:48
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
Обновлено в 10:44
Авто
Продажи китайского автопроизводителя SAIC снизятся впервые за 14 лет
Годовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) снизятся впервые с 2006 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей
Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей за пять лет.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется после этого.
Обновлено в 17:54
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин и Медведчук встретились накануне выборов в Украине
Российский президент Владимир Путин и глава украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук встретились за 3 дня до выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27