Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в КремлеREGNUM 07:59

Я видел эти сообщения, но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я более чем уверен, что он не видел этого плаката, потому что сам характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране.

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Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

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