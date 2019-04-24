Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в КремлеREGNUM 07:59
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Я видел эти сообщения, но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я более чем уверен, что он не видел этого плаката, потому что сам характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRusnord 08:54
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«Больше ничего не знаю»: пресс-служба Севмаша не стала комментировать фото с баннером для Путина
Новости Архангельска 29.ru07:50
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