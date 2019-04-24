Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в КремлеREGNUM 07:59

Я видел эти сообщения, но, честно говоря, президент ничего не говорил, и я более чем уверен, что он не видел этого плаката, потому что сам характер мероприятия вряд ли позволял ему внимательно всматриваться в различные детали на экране.

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Политика В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

Политика Глава МИД Украины осудил решение России дать паспорта жителям Донбасса Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно отреагировал на подписанный 24 апреля указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик на территории Донецкой и Луганской областей.

Политика Треть политических партий России ликвидируют до конца года К концу 2019 года треть российских политических партий ликвидируют из-за несоответствия требованиям законодательства.

Общество Журнал People назвал самую красивую женщину года Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Политика Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.

Политика ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.

Общество В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.

Политика Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.

Энергетика Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.

Шоу-бизнес 51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Футбол Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».

Общество Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Футбол Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Гаджеты Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.

Политика Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42% Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Шоу-бизнес Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.