Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3Интерфакс 07:21
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Обновлено 04 июня в 06:57
Общество
Сквер у Драмтеатра могут исключить из списка под храм святой Екатерины
Уместно напомнить, что накануне администрация Екатеринбурга опубликовала список площадок под храм святой Екатерины, на которые обратили внимания екатеринбуржцы во время сбора предложений для строительства.
Обновлено в 04:53
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин заявил об опасности выпустить «огненного змея» из бутылки
Российский лидер Владимир Путин выразил беспокойство относительно того, что вопрос об угрозе глобального конфликта "ушел на второй план", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:13
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Спорт
Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной
Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 15:24
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
Обновлено в 13:22
Политика
Михаил Горбачев находится в больнице
В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально
На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
Обновлено в 10:56
Общество
Экс-жена Малашенко обвинила Божену Рынску в краже ковра
Бывшая жена ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко обвинила его вдову в краже ковра, сообщает РЕН ТВ в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:18
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 15:10
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Ливерпуль» может купить форварда «Лилля» Пепе за 80 млн
Нападающий «Лилля» Николя Пепе заинтересовал «Ливерпуль», сообщает L'Equipe.
Обновлено в 11:38