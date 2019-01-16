Путин не удивился росту цен в начале 2019 годаРБК 09:23

Есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели - нам надо за ними следить.

Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.

Путин не удивился росту цен в начале 2019 года

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Космос Космос NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.

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